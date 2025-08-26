Haberler

Erzincan Emniyet Müdürü Toplantı Yaptı

ERZİNCAN EMNİYET MÜDÜRÜ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİYOR

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, birim amirleriyle bir araya gelerek önemli bir toplantı yaptı. Bu toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirleri katıldı. Toplantının amacı, genel bir değerlendirme ve bilgilendirme sağlamaktı.

VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Düzenlenen toplantıda, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi ve değerlendirmeler yapıldı. Bu tür toplantıların, güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artıracağı ve koordinasyonu güçlendireceği hedefleniyor.

Bursa’da Kızını Kurtarmak İsteyen Baba Boğuldu

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, çaya düşen kızını kurtarmak isteyen Hüseyin Husten, boğularak yaşamını yitirdi. Kız ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Özgür Özel, Zafer Yolu’na Katıldı

CHP lideri Özgür Özel, Büyük Taarruz'un 103. yılı etkinliklerinde Zafer Yolu yürüyüşüne katılarak, bu etkinliğin önemine dikkat çekti.

