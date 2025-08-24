Erzincan-Erzurum Yolunda Kaza Meydana Geldi

KAZA GÜNDEMİ

Erzincan ile Erzurum arasındaki kara yolunda bir traktör ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, Erzincan-Erzurum kara yolundaki Bayırbağ mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 CEB 474 plakalı otomobili kullanan F.D. ile 62 plakalı traktörü yöneten E.A. arasında bir çarpışma meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu.

İLK MÜDAHALE VE HASTANE

Kaza sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücülere olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulans ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.