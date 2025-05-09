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Erzincan Floor Curling Takımı Finalde

ERZİNCAN’IN GURURU: MERSİN FİNALLERİNE KATILIM HAKKI

Erzincan Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu Erkek Floor Curling takımı, Elazığ’daki grup müsabakalarını başarıyla geçerek Mersin’deki Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024-2025 Okul Sporları Faaliyet Programı çerçevesinde 06-09 Mayıs 2025 tarihlerinde Elazığ’da düzenlenen Okul Sporları Floor Curling Küçükler Grup Yarışmaları’nda, okulun Küçük Erkekler Floor Curling Takımı Türkiye Finallerine adını yazdırmayı başardı.

ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ

Erzincan’ı temsil eden Floor Curling Takımı, 2-4 Haziran 2025 tarihlerinde Mersin ilinde gerçekleştirilecek olan Okul Sporları Floor Curling Küçükler Türkiye Finalleri’nde şampiyonluk mücadelesi verecek. Bu süreçte, takımın gösterdiği performans ve elde ettiği başarılar Erzincan’da büyük bir heyecan yaratıyor.

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