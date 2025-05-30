Erzincan GES Kontrolleri Yapıldı

İNCELEME ZİYARETİ

Erzincan İl Genel Meclisi üyeleri, Çatalarmut Güneş Enerji Sistemi (GES) sahasında detaylı incelemelerde bulunuyor. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat’ın da yer aldığı heyet, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Meclis üyeleri ve çeşitli kurum müdürleriyle birlikte, kaynaklarıyla hayata geçirilen Çatalarmut GES sahasında çeşitli gözlemler yapıyor.

GELECEĞE YATIRIM

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci, inceleme sırasında yaptığı açıklamada, “Enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, çevre dostu projelerle geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullanıyor. Bu yaklaşım, hem çevresel hem de ekonomik sürdürülebilirlikle ilgili önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TARIM VE HAYVANCILIK ZİYARETİ

İl Genel Meclisi üyeleri, Çatalarmut GES ziyaretinin ardından tarım ve hayvancılık işletmesini de ziyaret etti. Bu ziyarette, üretim süreçleri yerinde gözlemlendi ve üreticilerin talepleri ile önerileri dikkatlice dinlendi. Böylece, yerel üreticilerin görüşleri alınarak sektördeki ihtiyaçlar ve gelişim alanları üzerine değerlendirmeler yapılıyor.