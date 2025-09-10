Erzincan Havalimanı Ağustos İstatistikleri Açıklandı

HAVA TRAFİK İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nın 2025 yılı Ağustos ayına dair hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri gün yüzüne çıktı. Bu havalimanında Ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 53 bin 141 olarak kaydedildi. Dış hat yolcu trafiği ise yalnızca 3 kişi oldu. Toplamda bu ay içerisinde 53 bin 144 yolcuya hizmet verildi.

UÇAK TRAFİĞİ ARTTI

Ağustos ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’na inen ve kalkan uçak trafiği, iç hatlarda 336 ve dış hatlarda 4 olmak üzere toplamda 340’a ulaştı. Havalimanının yük trafiği ise 517 bin 86 ton olarak gerçekleşti; bu rakam kargo, posta ve bagajı kapsıyor.

YILIN İLK SEKİZ AYLIK VERİLERİ

Ocak-Ağustos döneminde ise Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ndaki toplam yolcu trafiği 310 bin 237 olarak belirlendi. Uçak trafiği bu süre zarfında 2 bin 123’a, yük trafiği ise toplamda 2 bin 655 ton olarak kaydedildi. Bu veriler, havalimanının artan kullanımı ve hava trafiğindeki büyümeyi gösteriyor.