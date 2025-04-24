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Erzincan İl Jandarma, 23 Nisan Etkinliği Düzenledi

ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için özel bir program gerçekleştirdi. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından yapılan organizasyon, General Cihat Akyol İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 50 öğrencinin katılımıyla İl Jandarma Komutanlığında hayata geçirildi.

ETKİNLİKTE NELER YER ALDI

Programda, öğrencilere asayiş ve trafik araçları tanıtıldı. Ayrıca, köpek timi gösterisi de yapılarak gençlerin bu alandaki bilgi ve deneyimlerinin artırılması hedeflendi. Özel olarak düzenlenen halat çekme oyunu ile çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Faaliyet sonunda ise katılımcılara çeşitli hediyeler ve ikramlıklar dağıtıldı.

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