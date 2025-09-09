Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Faaliyet Sonuçları Açıklandı

ERZİNCAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI FAALİYET SONUÇLARI

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, 2025 yılı ağustos ayına ait faaliyet sonuçlarını duyurdu. Açıklanan verilere göre, meydana gelen suç olaylarının yüzde 97’si aydınlatılıyor. Ağustos 2025’te jandarma tarafından, asayiş, trafik, siber, kaçakçılık, narkotik ve terör faaliyetleri çerçevesinde; toplam 251 olay kaydedildi. Bu olaylardan 144’ü asayiş, 7’si kabahat, 77’si takibi gereken, 8’i kaçakçılık, 9’u narkotik, 5’i siber ve 1’i terör olayı olarak belirlendi.

ASAYİŞ FAALİYETLERİ VE SONUÇLARI

Gerçekleştirilen asayiş faaliyetleri sonucunda; 96 bin 313 şahıs ve 24 bin 112 araç sorgulandı. Bu süreçte 289 aranan şahıs ve 8 aranan araç yakalandı. Ayrıca, kayıp olarak aranan 5 şahıs da bulundu. Aksiyonlar kapsamında, 2 tabanca, 4 av tüfeği ve 3 bıçak ele geçirildi.

TERÖR İLE MÜCADELE VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde bir operasyon ve arazi taraması yapıldı. Bu çalışmalarda 7 büyük boş tüp, 1 dolu küçük tüp, çeşitli nesneler ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

TRAFFIK UYGULAMALARI VE CEZA İŞLEMLERİ

Trafik uygulamaları esnasında 12 bin 501 araç kontrol edildi ve 3 bin 690 şahıs sorgulandı. Bu işlemler sonucu, 322 araç ve şahıs hakkında toplam 1.319.408 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, 5 aranan araç ve 6 aranan şahıs yakalandı; 15 alkollü sürücünün belgeleri geri alındı ve 65 araç trafikten men edildi.

SİBER FAALİYETLER VE KAMU BİLİNÇLENDİRME

Siber suçlarla mücadele kapsamında, 85 sosyal medya hesabı kontrol edildi ve 12 hesap hakkında işlem yapıldı. Toplam 380 internet sitesine erişim engellendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla “Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme Faaliyetleri” düzenleyerek 205 vatandaşa eğitim verildi.

KAÇAKÇILIK VE NARKOTİK OPERASYONLARI

Kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili operasyonlarda 17 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, bir kişi tutuklandı. Kaçakçılık olaylarının önlenmesi için çok sayıda ürün ve malzeme ele geçirildi. Narkotik operasyonları sonucunda ise toplam 82 kök kenevir, 100 gram skunk ve diğer uyuşturucu maddeler elde edildi. Aynı zamanda 6 kişi hakkında adli işlem yapılmış, ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.