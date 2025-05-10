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Erzincan’ın Ekonomik Katkısı: Deri Tulum

ERZİNCAN’DA ÜRETİLEN ÖZEL DERİ TULUMLAR

Erzincan’da üretilen ve Norveç derilerinden yapılan özel tulumlar, Türkiye genelindeki peynir üreticilerine ulaşıyor ve şehir ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Geleneksel üretim yöntemleri, modern işleme teknikleriyle bir araya geliyor. Erzincan, sadece iki ilde üretimi gerçekleştirilen bu özel deri tulumlarıyla hem geleneksel peynir üretimine destek oluyor hem de ülke ekonomisine değer kazandırıyor.

İTHAL DERİLERİNİ ÖZENLE İŞLİYORLAR

Yüzyıllar boyunca süregelen tulum peyniri geleneği,Türkiye’nin farklı illerinde de kendine yer bulabiliyor. Erzincan’da Norveç’ten ithal edilen özel deriler, yerel deri işleme tesislerinde dikkatlice işlenerek tulum haline getiriliyor. Hazırlanan bu tulumlar, özellikle Erzincan tulum peyniri üretiminde kullanılmakta ve Çorum, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Malatya, Van, Bingöl, İstanbul, Mardin ve Adana gibi birçok şehre gönderilmektedir.

ÜRETİM SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İşletme sahibi Onur Eraslan, konuyla ilgili şu açıklamayı yapıyor: “Norveç’ten başlıyor bizim derilerimizin yolculuğu. Dünyanın en doğal beyaz koyunların derisini getiriyoruz. Erzincan’da önce bunları uzun tüylerinden arındırıyoruz, daha sonra pres makinelerimizde istenilen ebatlarda kesiyoruz, ardından bunları dinlendiriyoruz, mayalanıyorlar, sonra dikişe alıyoruz. Özel makinelerle derileri dikiyoruz, derilerimiz bir kalite kontrol sürecinden geçiyor, daha sonra paketlenip müşterilerimiz için hazır hale geliyor.”

Bu süreç, Erzincan’ın tulum peynirinin kalitesine doğrudan etki ediyor ve yerel ekonomiye destek oluyor.

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