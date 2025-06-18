Erzincan’ın Ürünleri Coğrafi İşaret Alıyor

YORESEL ÜRÜNLERE COĞRAFİ İŞARET KAZANDIRMA ÇALIŞMALARI

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Erzincan İl Gıda Kontrol Laboratuvarı iş birliğiyle, kentin yöresel ürünlerine coğrafi işaret kazandırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Erzincan’ın kültürel ve gastronomik zenginliğini tescilleyerek koruma altına almak ve ekonomik değerini artırmak amacıyla şu ana kadar 19 ürün için coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı. Bu ürünler arasında Erzincan Atom Sütlaç, Erzincan Tandır Ekmeği, Erzincan Yaprak Döneri, Erzincan Lüle Baklavası, Erzincan Kemaliye Kavurması, Erzincan Sakı Elması ve Erzincan Kemah Cevizi gibi geleneksel tatlar ve yöreye özgü tarım ürünleri bulunuyor. Coğrafi işaret almasıyla Erzincan’ın marka değeri artacak ve üreticilere yeni ekonomik fırsatlar doğacak.

DEVAM EDEN COĞRAFİ İŞARET TESCİL SÜRECI

Bunun yanı sıra, coğrafi işaret tescil süreci için hazırlıkları devam eden 14 ürün daha mevcut. Bu ürünler arasında Çemiç, Erzincan Gendime Çorbası, Kemaliye Halısı, Erzincan Kırdo Çorbası, Erzincan Siron ve Erzincan Yerli Domatesi gibi hem gastronomik hem de kültürel değeri yüksek birçok unsur bulunuyor. Coğrafi işaret sürecinin tamamlanmasının ardından Erzincan’ın ürünleri, sadece sofralarda değil, ekonomik kalkınmada da önemli bir yer tutacak.