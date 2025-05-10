Erzincan Jandarma, 141 Olayı Aydınlattı

JANDARMA KOMUTANLIĞINDAN ÖNEMLİ BAŞARILAR

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nisan ayında gerçekleştirilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör alanlarındaki faaliyetlerde toplam 141 olay meydana geldi. Bu olayların yüzde 99’u aydınlatıldı. Yapılan faaliyetler sonucunda 56 asayiş, 14 kabahat, 51 takibi gereken, 16 kaçakçılık, 3 siber ve 1 terör olayı kaydedildi.

FAALİYETLERİN DETAYLARI

Gerçekleştirilen asayiş uygulamaları çerçevesinde 55 bin 366 şahıs ve 20 bin 961 araç sorgulandı. 278 aranan şahıs ve 6 aranan araç yakalandı. Ayrıca kayıp olarak aranan 2 şahıs bulundu. Asayiş faaliyetleri sonucunda 3 adet bıçak ele geçirildi. Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

TRAFFİK UYGULAMALARI YAPILDI

Trafik kontrollerinde 10 bin 862 araç denetlendi, 5 bin 233 şahsın sorgulaması yapıldı. Bu kontrollerde 207 araç ve şahıs hakkında toplam 688 bin 610 TL cezai işlem uygulandı. 4 aranan araç ve 1 aranan şahıs yakalandı. Alkollü araç kullanan 2 sürücünün sürücü belgesi geri alındı ve 31 araç trafikten men edildi.

SİBER FAALİYETLERDEN SONUÇLAR

İcra edilen siber faaliyetlerde 62 sosyal medya hesabında yapılan incelemelerde 11 adet suç tespit edildi ve ilgili hesaplar hakkında işlem yapıldı. Ayrıca toplam 521 internet sitesinin erişimi engellendi, bunlar arasında 11 müstehcen içerikli, 15 terör örgütü propagandası ve 495 yasadışı bahis içerikli paylaşımlar yer aldı.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE OPERASYONLARI

16 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yapılan operasyonlarda 19 şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirildi. 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 18 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Operasyonlar sonucunda 108 adet extacy, 95 gram skunk, 4 gram esrar ve 2 gram sentetik kannabinoid/bonzai ele geçirildi. Ayrıca kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik diğer uygulamalarda 646 litre şarap, 1 tabanca, 3 av tüfeği, 269 bandrolsüz sigara, 9 bandrolsüz alkol, 1 damıtma sistemi ve 2 dedektör ele geçirildi.