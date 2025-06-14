Erzincan Jandarma 186. Yılını Kutluyor

ERZİNCAN JANDARMA KOMUTANLIĞI’NDAN KUTLAMA KLİBİ

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, 186. kuruluş yıl dönümüne özel bir klip hazırladı. Türkiye’nin iç güvenliği, kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için özveriyle görev yapan Jandarma Teşkilatı, bu özel günü büyük bir onurla kutluyor.

FEDAKAR JANDARMA PERSONELİ ANILDI

Kuruluşundan bu yana milletin emrinde fedakarca çalışan jandarma personeli, yurt genelinde olduğu gibi Erzincan’da da saygı ve minnetle anılıyor. Jandarmanın Erzincan’daki faaliyetlerinin yansıdığı ‘186’ıncı yıl özel klibi’, sosyal medyada büyük ilgi gördü.