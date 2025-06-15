Erzincan Jandarma’nın Kutlama Etkinliği Gerçekleşti

JANDARMA KUTLAMALARI ETKİNLİĞİ

Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıl dönümü, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından organize edilen bir dizi etkinlikle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen bu özel kutlamalar, jandarmanın görev alanları ve sahip olduğu ekipmanların tanıtımını sağladı. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’nın liderliğinde kurulan tanıtım stantlarında; Olay Yeri İnceleme, Trafik ve Jandarma Komando timlerine ait araçlar ve teçhizatlar sergilendi. Bu etkinlik, vatandaşlara jandarmanın çalışmaları hakkında daha yakın bir gözlem yapma fırsatı sundu.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Etkinlik, özellikle çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Katılımcılar, jandarma personelinden bilgi alarak teşkilatın günlük operasyonları ve kullandığı teknolojik imkanlar hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşma fırsatı buldu. Etkinlik boyunca Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran Erzincanlılar, jandarma personeliyle sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi. Çocuklar, komando araçlarına binerek ekipmanları yakından görmenin heyecanını yaşadı.

GURUR VE DUYGULAR

Vatandaşlar, jandarmanın disiplinli yapısı, teknolojik donanımı ve halkla olan yakın iletişimi karşısında gurur duyduklarını ifade etti. Katılımcılar, “Jandarmamızın bu kadar donanımlı ve hazırlıklı olduğunu yakından görmek bizleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı” şeklinde duygularını aktardı.