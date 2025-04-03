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Erzincan-Kelkit Yolu Ağır Araçlara Kapalı

HİNDİSTAN’IN HEYELAN SONRASI YOL DURUMU

Erzincan-Kelkit kara yolu, önceki gün yaşanan heyelan sonucunda trafiğe kapalı durumda. Kar erimelerinin etkisiyle meydana gelen heyelan, yolda önemli hasarlara yol açıyor. Bu nedenle yolun onarımı için gerekli çalışmalar devam ediyor.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARA KAPALI

Güzergahı kullanan araçlar için alternatif bir güzergah oluşturulmuşken, bu yeni yol ağır tonajlı araçlar için trafiğe kapatılmış durumda. Erzincan’dan Kelkit yönüne gidecek olan ağır tonajlı araçların geçişine Yalnızbağ mevkiinden itibaren izin verilmiyor.

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