Erzincan Kemah’ta 2.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE DERİNLİĞİ

Erzincan’ın Kemah ilçesinde, sabah saat 08.49’da 2.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD, depremin büyüklüğünü ve derinliğini kamuoyu ile paylaştı. Bu bağlamda, depremin derinliği 6 kilometre olarak belirtildi.

DEPREMİN ETKİLERİ

Bu depremin hafif bir şekilde hissedildiği bildiriliyor. Önemli bir gelişme olarak, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade ediliyor. Erzincan’da meydana gelen bu 2.5 büyüklüğündeki deprem, bölge halkında kaygıya neden olmadan atlatılmıştır.