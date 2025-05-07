Erzincan Polisinin Siber Operasyonunda 9 Şüpheli

OPERASYONUN DETAYLARI

Erzincan’da düzenlenen siber suç operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Masak Analiz Raporları”na dayanarak, Türkiye’deki yasalarla spor müsabakaları üzerinde bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 7258 sayılı yasanın 5.1/c maddesine muhalefet eden 9 kişi yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ile birlikte 1 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet telefon, 4 adet tablet, 3 adet HDD disk ve 7 adet USB bulundu. Yakalanan kişiler hakkında yasal işlemler devam ediyor.