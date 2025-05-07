Haberler

Erzincan Polisinin Siber Operasyonunda 9 Şüpheli

OPERASYONUN DETAYLARI

Erzincan’da düzenlenen siber suç operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Masak Analiz Raporları”na dayanarak, Türkiye’deki yasalarla spor müsabakaları üzerinde bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 7258 sayılı yasanın 5.1/c maddesine muhalefet eden 9 kişi yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ile birlikte 1 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet telefon, 4 adet tablet, 3 adet HDD disk ve 7 adet USB bulundu. Yakalanan kişiler hakkında yasal işlemler devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bahar Aksu’nun Kaçırılması Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul Şişli'de eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun kaçırılma anlarına ait yeni görüntüler yayınlandı. Aksu'nun yardıma çağrıldığı ve zorla araca bindirilmeye çalışıldığı anlar kaydedildi.
Haberler

ABD Başkanı Açıklama Yapacak, 24 Saat

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ile ilgili olarak 24 saat içinde bir açıklama yapacağını bildirdi. Ancak ateşkes müzakereleri şu ana kadar net bir öneri içermiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.