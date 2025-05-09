Erzincan Spor İl Müdürlüğü Evlilik Hikayesini Paylaştı

45 YILLIK EVLİ BİR ÇİFTİ AĞIRLADI

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Terzi Baba Yurdu, Aile Yılı çerçevesinde 45 yıllık bir evli çifti ağırladı. Bu çifti oluşturan Yaşar ve Ayten Yıldırım, evlilik deneyimlerini ve sağlıklı ilişkilerin sırlarını öğrencilerle paylaştı. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıkladığı ‘Aile Yılı’ etkinlikleri dahilinde, Erzincan Terzi Baba Yurdu’nda misafir edilen çift, yaşadıkları uzun evlilikteki deneyimlerini anlattı.

EVLİLİK DENeyİMLERİ PAYLAŞILDI

Yaşar ve Ayten Yıldırım çifti, öğrencilerle 45 yıllık evliliklerini nasıl sürdürdüklerini ve zamanla karşılaştıkları zorlukları nasıl aştıklarını paylaştı. Çift, bu uzun yolculukta birbirlerine sundukları destek ile birlikte yaşadıkları anekdotları aktardı. Gençlere evliliklerinde önemli gördükleri değerleri vurgulayan Yıldırım çifti, sağlıklı ve kalıcı ilişkilerin temelinin aile içindeki güçlü iletişim, karşılıklı anlayış ve sevgi gibi unsurlara dayandığını ifade etti.

ZORLUKLARLA BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

Günümüz ilişkilerinde gençlerin karşılaşabileceği zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkma yolları üzerine düşüncelerini paylaşan Yıldırım çifti, sabır, hoşgörü ve fedakarlığın evlilikteki önemine dikkat çekti. Yurt yönetimi, bu tür etkinliklerle öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.