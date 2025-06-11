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Erzincan Tarım Arazileri Suya Kavuşacak

SU DOLULUĞU ARTMIŞ DURUMDA

Erzincan’daki bu yıl bol yağışlar sayesinde tarım arazileri susuz kalmayacak. Kış döneminde yaşanan yoğun kar yağışı ve mayıs ayındaki etkili yağışlar, barajlardaki su seviyesinin yüzde yüz doluluk oranına ulaşmasını sağladı. Böylece, Erzincan’daki dereler ve nehirler de coşkun bir akış gösteriyor.

ÇİFTÇİLERİN UMUDU ARTMIŞTIR

Karasu ve Fırat Nehri’nin su seviyesinin yükselmesi, bölgedeki çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Nehirlerin sağladığı su, barajların dolmasını da destekliyor. Erzincan Barajı’nda depolanan su ile 48 bin 470 dekar tarım arazisi sulanacakken, Tercan Çadırkaya Barajı’nda bu rakam 3 bin 950 dekar, Tercan Çatakdere Barajı’nda ise 770 dekar olacak. Bu durum, çiftçilerin üretim aksamalarının önlenmesine katkıda bulunuyor.

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