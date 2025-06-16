Erzincan, Tarım Ve Hayvancılıkta Zirve Olabilir

VALİ AYDOĞDU’NUN AÇIKLAMALARI

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, “Erzincan, tarım, hayvancılık ve sera alanlarında Doğu Anadolu’nun, hatta Karadeniz’in, İç Anadolu’nun zirve illerinden biri olabilir.” ifadesini kullandı. Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında, şehirdeki eğitim, sağlık, güvenlik, kültür-sanat etkinlikleri, spor, tarım ve ulaşım gibi birçok konuyla ilgili bilgiler paylaştı. Aydoğdu, şehirlerin güçlü ve zayıf yönlerini tanımak ve bu analizleri yapmanın önemine dikkat çekti ve Erzincan sanayisinin Bursa, Gaziantep ve Kayseri gibi şehirler seviyesine çıkmasının kısa vadede zor olduğunu belirtti.

TARIM VE DOĞA SPORLARI POTANSİYELİ

Aydoğdu, “Erzincan, tarım, hayvancılık ve sera alanlarında Doğu Anadolu’nun, hatta Karadeniz’in, İç Anadolu’nun zirve illerinden birisi olabilir. Ayrıca doğa ve su sporları açısından da Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri haline gelebiliriz. Çünkü kanyonlarımız yamaç paraşütü ve off-road gibi etkinlikler için oldukça uygun.” şeklinde konuştu.

KENT TURİZMİ VE İNANÇ MERKEZİ OLMA HEDEFİ

Vali Aydoğdu, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi için konaklama sorununu çözmeye yönelik tesis projesinin çalışmalarının devam ettiğini de belirtti. Yapılacak projeler sayesinde Erzincan’ın Türkiye’nin önemli inanç merkezlerinden biri olabileceğini aktardı.

Toplantı, Vali Yardımcısı Yusuf İzci ve Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat’ın sunumlarıyla sona erdi.