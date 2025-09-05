Haberler

Erzincan TEM Projesi Gerçekleştirildi

ERZİNCAN’DA GÜVENLİ GELECEK PROJESİ

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü personeli, üniversite öğrencilerine yönelik “El Ele Güvenli Geleceğe” başlıklı bir proje gerçekleştirdi. Polis ekipleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran ve eğitim-öğretimlerini sürdüren öğrencilere bilgilendirme faaliyetleri düzenledi.

ÖĞRENCİLERE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

Bu çalışma kapsamında öğrencilere, terör örgütlerinin faaliyetlerini önlemek ve gençlerin ile ailelerinin, yeni bir şehre geldikleri ilk andan itibaren kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, öğrencilerin illegal oluşumlar tarafından yanlış yönlendirilmesini engellemek için polis ekipleri, üniversiteli gençlere broşürler dağıttı.

Erkek Kuaförü Caner Yıldırım Seyyar Hizmet Veriyor

Eskişehir'de berber Caner Yıldırım, 1,25 milyon TL yatırım yaparak güneş enerjisiyle çalışan minibüsle seyyar berberlik hizmeti sunmaya başladı. Minibüs, çeşitli bakım hizmetleri sunmakta.
Diyarbakır’da 5 Araç Çarpıştı, Hasar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ya da yaralı bulunmadı. Araçlarda meydana gelen maddi hasar için polis inceleme başlattı.

