Erzincan TEM Projesi Gerçekleştirildi

ERZİNCAN’DA GÜVENLİ GELECEK PROJESİ

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü personeli, üniversite öğrencilerine yönelik “El Ele Güvenli Geleceğe” başlıklı bir proje gerçekleştirdi. Polis ekipleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran ve eğitim-öğretimlerini sürdüren öğrencilere bilgilendirme faaliyetleri düzenledi.

ÖĞRENCİLERE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

Bu çalışma kapsamında öğrencilere, terör örgütlerinin faaliyetlerini önlemek ve gençlerin ile ailelerinin, yeni bir şehre geldikleri ilk andan itibaren kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, öğrencilerin illegal oluşumlar tarafından yanlış yönlendirilmesini engellemek için polis ekipleri, üniversiteli gençlere broşürler dağıttı.