Erzincan Tercan’da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

DEPREM OLAYI

Erzincan’ın Tercan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 21.33’te gerçekleştiğini açıkladı. 4.2 şiddetindeki depremin derinliği 6.98 kilometre olarak kaydedildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Deprem ile ilgili Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “20.03.2025 tarihi saat 21.33 sıralarında merkez üssü Erzincan’ın Tercan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.” denildi.