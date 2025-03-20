Erzincan Tercan’da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

DEPREM BİLGİLERİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzincan Tercan’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını bildirdi. Deprem sırasında birçok vatandaş paniğe kapıldı. Merkez üssü Oğulveren yerleşimi olarak belirlenen depremin derinliği ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 6.8 kilometre olarak açıklandı.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür deprem sonrası açıklamalar yaptı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Oğulveren-Tercan/Erzincan’da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, doğrultu atımlı Palandöken Fayı’nın muhtemel uzantısı üzerinde gerçekleşti. Oğulveren’de fay hattı görünmüyor” ifadelerini kullandı.