Erzincan Tercan Kız Takımı Başardı

ERZİNCAN TERCAN RECEP GÜNDÜZ AİHL KIZ BOCCE TAKIMI BAŞARILI PERFORMANSLA FİNALLERE YÜKSELDİ

Erzincan’ın Tercan ilçesinde bulunan Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Bocce Takımı, Giresun’da gerçekleştirilen grup yarışmalarını geçerek Muğla’daki Türkiye Finallerine katılma şansını elde etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı çerçevesinde, 9-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Giresun’da düzenlenen grup yarışmaları, genç sporcuların birbirleriyle kıyasıya rekabet etmekte olduğu bir etkinlik haline geldi.

GRUP MÜSABAKALARINDA BAŞARI

Erzincan’ı temsil eden Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Takımı, düzenlenen grup müsabakalarını başarıyla tamamlayarak Muğla ilinde gerçekleştirilecek olan Okul Sporları Bocce (Petank) Gençler Türkiye Finalleri’ne katılma hakkını kazandı. Tercanlı genç bocceciler, 30 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek finallerde Erzincan’ı temsil etme fırsatı bulacak.