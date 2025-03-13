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Erzincan Tren Garı Deprem Direnciyle Dikkat Çekiyor

1939 DEPREMİNDEN GÜNÜMÜZE KALAN YAPILAR

Dünyanın en büyük depremleri arasında yer alan 1939 depreminin sonrasında ayakta kalan tek yapı olma özelliği taşıyan 87 yıllık Erzincan Tren Garı, yalnızca 2 santimetrelik kaymasıyla yeni depremlere karşı adeta meydan okuyor. Bu yapı, 1939, 1983 ve 1992 yıllarında yaşanan yıkıcı depremler sonrasında şehirde sağ kalan tek bina olarak kayıtlara geçiyor.

ALMAN MÜHENDİSLERİN ESERİ

Erzincan Tren Garı, Alman mühendisler tarafından tasarlanmış ve Türk işçilerin kısa bir süre içerisinde 1938 yılında inşa edilmiştir. Tarihi boyunca meydana gelen yıkıcı depremler karşısında gösterdiği dayanıklılık ile sadece şehrin hafızasında değil, mühendislik alanında da önemli bir örnek teşkil ediyor. Yapı, 1.5 santimetrelik hasarı ile yeni depremlere karşı da direncini korumaya devam ediyor.

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