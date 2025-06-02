Erzincan Tulum Peyniri AB Tescili Aldı

ERZİNCAN TULUM PEYNİRİ’NİN COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİ DAĞITILDI

Erzincan Tulum Peyniri, Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni almasının ardından bir belge teslim töreni ile kutlandı. AB Komisyonu tarafından 27 Mayıs 2025’te tescil sürecinin tamamlanmasının ardından, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşen törende Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan’ın tulum peyniri ile tanınan bir kent olduğunu ifade etti. Türkiye genelinde 32 ürünün AB tescili aldığını hatırlatan Aydoğdu, “Erzincan Tulum Peyniri’nin Avrupa Birliği Tescili içerisinde 32 ürün arasında yer alması gurur verici. Bundan sonra Avrupa Birliği’nde 450-500 milyona yakın insan, Avrupa Birliği tescili almış ürünlere girdiğinde Erzincan’ın da ismini görecek. Bu, ülkemizin ve Erzincan’ın marka değeri açısından çok değerli ve kıymetli,” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN ÖNEMLİ GÖRÜŞLER

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, tescil belgesinin bir büyük başarı olduğunu vurguladı ve “Erzincan dünyaya açıldıkça, ürünlerinin kıymeti bilindikçe gelişmeye daha namzet bir il olacak,” diye belirtti. Aksun, tescil sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ise, “Lezzetiyle adından söz ettiren Erzincan Tulum Peyniri, Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescilini aldı,” diyerek, bu tescilin yalnızca bir belge olmaktan öte, kadim geleneklerin ve doğallığın uluslararası bir tanınma kazandığına dikkat çekti.

GELECEK ADIMLAR VE KORUMA

Tanoğlu, Erzincan Tulum Peyniri’nin artık sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da koruma altına alınan bir ürün haline geldiğini vurguladı. “Bu başarı sadece üreticilerimiz için değil, aynı zamanda bölgesel kalkınma, kırsal istihdam ve tarımsal üretimin devamı için de çok değerli bir adım,” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Bundan sonraki adımımız, Türkiye genelinde Erzincan Tulum Peyniri adı altında üretim yapan taklitlerin önüne geçmek olacaktır,” ifadelerini kullandı.

EBEVEYNİN SESİ VE TRADİSYON

AB Komisyonu Coğrafi İşaretler, Uluslararası Marka ve Patent Danışmanı Huriye Özener Kayabaşı da törende yaptığı konuşmada, “Sadece bir peyniri değil, bir emeği, geleneği ve halkın sesini konuşmak üzere bir araya geldik,” dedi. Kayabaşı, Erzincan Tulum Peyniri’ne ilişkin Avrupa Birliği Komisyonu’na yapılan başvurunun, titizlikle yürütülen uzun soluklu bir hazırlık sürecinin sonunda resmi olarak tescillendiğini belirtti.