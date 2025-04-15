Erzincan Üniversitesi Badminton Takımı Şampiyon

ÜST ÜSTE 9. KEZ ŞAMPİYONLUK

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi badminton takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Üniversitelerarası Badminton Süper Lig Şampiyonası’nda üst üste 9. kez namağlup olarak Türkiye şampiyonu oldu. Bu yıl İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada, EBYÜ badminton takımı dokuz yıl boyunca gösterdiği üstün performansla dikkat çekerek Süper Lig’i birincilikle tamamladı.

MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Şampiyonada dereceye giren takımların madalyaları, düzenlenen ödül töreniyle dağıtıldı. EBYÜ badminton takımı sporcuları, şampiyonluk madalyalarını Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın elinden aldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini tebrik ederek, üst üste 9. kez namağlup şampiyonluğu kazanan takımı ve teknik heyeti başarılarından dolayı kutladı.

Şampiyonluk sonrası değerlendirme yapan EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, üniversitenin adını gururla duyuran sporcularını ve antrenörlerini tebrik etti. Levent, “Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sportif alanda elde ettikleri bu tür başarılar bizleri ayrıca onurlandırıyor” şeklinde konuştu.

– ERZİNCAN