Erzincan Üniversitesi Sempozyum Düzenledi

SEMPAZYUMUN DÜZENLENMESİ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Güncel Ekonomik Gelişmelerin Hukuki ve Mali Açıdan Değerlendirilmesi Sempozyumu” düzenledi. Etkinlik, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. Yüzlerce katılımcının yer aldığı sempozyumda, Erzincan Vali Yardımcısı Rümeysa Sena Kurt, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Ekinci, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Döner, akademik ve idari personel, davetliler ile çok sayıda öğrenci yer aldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan etkinlik, açılış konuşmalarıyla devam etti.

OTURUMLAR VE KONUŞMALAR

Sempozyum, toplamda üç oturumdan oluştu. İlk oturum, Prof. Dr. Mehmet Sinan Temurlenk’in başkanlığında yapıldı. Bu oturumda konuşan Doç. Dr. Zülküf Ayrangöl, “Bölgesel Teşviklerin İstihdama Katkısı: Erzincan Örneği”, Doç. Dr. Bülent Diclehan Çadırcı ise “Para Politikası İkilemleri ve Bankacılık Sektörü Üzerindeki Yansımaları: Teorik Bir Değerlendirme” ve Doç. Dr. Mustafa Tekdere, “Para ve Maliye Politikası Rekabeti; Teorik ve Kronolojik Bir Değerlendirme” konularını ele aldı. Bu oturum, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

İKİNCİ OTURUMUN İÇERİĞİ

Prof. Dr. Cem Baygın’ın yönettiği ikinci oturumda, Dr. Öğr. Üyesi Melih Sönmez, “Avrupa Birliği Hukukundaki Güncel Gelişmeler Işığında Kurumsal Sürdürebilirlik İlkesine Genel Bir Bakış”, Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Kübra Özerol, “Avrupa Yeşil Mutabakat Kapsamında Sürdürülebilir Finans” ve Dr. Öğr. Üyesi Elif Banu Varlı, “Yapay Zeka Destekli Finansal Danışmanlık Hizmetlerinin Ticaret Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi” konularında katılımcılara bilgi verdi. Bu bölüm de, gelen soruların yanıtlanmasının ardından kapandı.

SON OTURUMUN KADEDİ

Sempozyumun son oturumunu, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Döner yönetti. Türkiye Bankalar Birliği Hakem Heyetleri Direktörü Gülin Bölükbaşı ve Türkiye Bankalar Birliği Hakem Heyetleri Direktör Yardımcısı Esra Kayacan, “Bankacılık Sektöründe Bir Alternatif Uzlaşı Yöntemi: Bireysel Müşteri Hakem Heyetleri” konusunu sundu. Etkinlik, belge takdimi ve aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.