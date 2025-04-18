Erzincan Vali’si Hamza Aydoğdu Taziye Yayınladı

VALİ AYDOĞDU’DAN TAZİYE MESAJI

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzurum’da eşi tarafından boğularak hayatını kaybeden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi Hatice Ağcakale Buzlak için bir taziye mesajı yayımladı. Vali Aydoğdu mesajında, “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerimizden Hatice Ağcakale Buzlak’ın, eşi tarafından öldürüldüğünü tarifsiz bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.” ifadelerine yer verdi.

KADINA ŞİDDETE SERT TEPKİ

Aydoğdu, “Hayatının baharındayken hunharca öldürülen Hatice Ağcakale Buzlak kardeşimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve üniversite camiamıza başsağlığı ve sabırı cemil diliyoruz.” şeklinde devam etti. Vali, kadınların yaşam hakkının kutsallığını en kararlı şekilde savunduklarını belirterek, “Kadına yönelik her türlü şiddeti kayıtsız, şartsız ve tereddütsüz bir şekilde kınıyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun.” diyerek duygularını ifade etti.