Erzincan Vali Yardımcısı Seçildi

HÜSEYİN AYDIN, YENİ GÖREVİNE GELDİ

Erzincan Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atandı. Erzincan İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi, Ağustos ayında alınan kararları açıkladı. Bu kararlar kapsamında, Hüseyin Aydın, TDİOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak belirlendi. Alınan kararın detayları şöyle belirtiliyor: “İl Genel Meclis Başkanlığına Vilayet Makamından havaleli Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.07.2025 tarih ve E-39478515-930-68579 sayılı ‘Üye Belirlenmesi(TDİOSB)’ konulu teklif okunup incelendi.”

GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİKLİKLER

Meclisin 07.06.2024 tarihli ve 87 sayılı kararı ile kurulan Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Müteşebbis Heyeti’nde, daha önce Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci’nin, 28.05.2025 tarihli ve 205 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Sakarya iline atanması nedeni ile yeni bir üye belirlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 7. maddesi, Müteşebbis Heyetin 15 asıl ve 15 yedek üyeden oluşacağını hükme bağlamakta.

SEÇİM SÜRECİ VE OYLAMA SONUCU

02.02.2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 7. ve 8. maddeleri, organ üyelerinin seçilme esaslarını düzenliyor. Yapılan değerlendirme neticesinde, Hüseyin Aydın’ın Müteşebbis Heyet üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine, İl Genel Meclisi’nin 04.08.2025 tarihli birleşiminde oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.