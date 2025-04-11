Erzincan Valiliğince Klip Yayınlandı. Türk Polis Teşkilatı 180 Yıldır Görevde. Huzur İçin Vatan Sevgisi Taşınıyor. Şehitlerimiz Rahmetle Anılıyor, Minnetle. Teşkilatımızın 180. Yılı Kutlu Olsun!

ERZİNCAN VALİLİĞİ’DEN KLİP PAYLAŞIMI

Erzincan Valiliği, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir klip yayınladı. Paylaşılan mesajda, “180 yıl önce, bu topraklarda bir sorumluluk üstlenildi: Aziz Milletimizin canı, malı, huzuru ve güvenliği, ehil ellere emanet edildi. O günden bugüne, ülkemizin dört bir yanında, mesai mefhumu gözetmeden, gece gündüz demeden bir görev ifa ediliyor” ifadesine yer verildi.

POLİS TEŞKİLATININ ANLAMINA VURGU

Açıklamada, “Bir çocuğun güvenle uyuyabilmesi için, bir büyüğümüzün yolda kalmaması, bir annenin evladına gönül rahatlığıyla sarılması için bir milletin, bayrağının gölgesinde huzurla yaşayabilmesi için. Polis teşkilatımız, sadece bir kolluk gücü değil; aynı zamanda vicdanın, ferasetin ve fedakarlığın adıdır” denildi. Bu görevlerin sorumluluğunun ağır ve yükünün büyük olduğu, fakat vatan sevgisiyle taşındığında bu yükün yılları değil asırları aşacağı belirtildi.

FEDAKAR EMNİYET MENSUPLARINA TEŞEKKÜR

Türk Polis Teşkilatının 180. yılı vesilesiyle, “Bu bilinçle Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, vatanı ve milleti uğruna fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” mesajı paylaşıldı. Şehit düşen kahramanlar rahmetle anılırken, gazilere de minnet ifadesi yer aldı. “Al yıldızlı bayrağımızın gölgesinde nice yıllara. Teşkilatımızın 180. yılı kutlu olsun!” ifadeleriyle valiliğin mesajı tamamlandı.