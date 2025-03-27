Erzincan Valisi Bayram Önlemleri Toplantısına Katıldı

RAMAZAN BAYRAMI TEDBİRLERİNE HAZIRLIK

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın başkanlığında düzenlenen ve 81 İl Valisi’nin katıldığı video konferans toplantısına katıldı. Bu toplantıda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba da yer aldı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantının ana gündem maddesi, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla ülke genelinde alınacak güvenlik, trafik ve asayiş tedbirleriydi. Bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için belirlenen önlemler üzerinde detaylıca duruldu.