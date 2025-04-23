Erzincan Valisi, Çocuk Bayramı’nda Devir Teslimi Yapıldı

VALİLİK MAKAMINI TEMSİLİ ÇOCUK VALİLER DEVRALDI

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Valilik makamını Yalnızbağ İbn-i Sina İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Zehra Betül Daştan, Yusuf Talha Mutlu ve Saliha Nida Akarkaya’ya devretti. Temsili çocuk Valiler, kendilerini makamlarında ağırlayan Vali Aydoğdu’ya teşekkür ederken, Erzincan ve okullarıyla ilgili bazı konularda ilgili birim amirlerine talimatlar verdiler.

VALİ AYDOĞDU’DAN ÇOCUKLARA BAYRAM MESAJI

Ziyaret sırasında Vali Hamza Aydoğdu, “Ülkemizin aydınlık yarınları olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, bayramın dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum” şeklinde bir mesaj iletti.