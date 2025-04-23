Haberler

Erzincan Valisi, Çocuk Bayramı’nda Devir Teslimi Yapıldı

VALİLİK MAKAMINI TEMSİLİ ÇOCUK VALİLER DEVRALDI

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Valilik makamını Yalnızbağ İbn-i Sina İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Zehra Betül Daştan, Yusuf Talha Mutlu ve Saliha Nida Akarkaya’ya devretti. Temsili çocuk Valiler, kendilerini makamlarında ağırlayan Vali Aydoğdu’ya teşekkür ederken, Erzincan ve okullarıyla ilgili bazı konularda ilgili birim amirlerine talimatlar verdiler.

VALİ AYDOĞDU’DAN ÇOCUKLARA BAYRAM MESAJI

Ziyaret sırasında Vali Hamza Aydoğdu, “Ülkemizin aydınlık yarınları olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, bayramın dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum” şeklinde bir mesaj iletti.

ÖNEMLİ

Haberler

İlk Gençlik Romanı Ödülü Sonuçları Açıklandı

2024 İlk Gençlik Romanı Ödülü, 'Buradayım' adlı eseriyle Filiz Gündoğan'a verildi. Ödül, Türkçe'yi etkin kullanan yeni yazarları desteklemek için düzenleniyor.
Haberler

Artvin’de 23 Nisan Kutlandı

Artvin Vakıfbank İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Gürcistan'dan gelen bir çocuk dans topluluğuyla birlikte coşku içinde kutladı. Farklı kültürler bir araya geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.