Erzincan Valisi İncelemelerde Bulundu

ERGAN DAĞI KAYAK MERKEZİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde temizlik faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Vali Aydoğdu, bu kapsamda Ardıçlı Gölü tabanında gerçekleştirilecek temizlik çalışmalarını değerlendirmek amacıyla Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat’tan detaylı bilgi aldı.
YENİ OTEL ALANI İNCELEMELERİ
Daha sonra, Vali Aydoğdu, kayak merkezinde inşa edilmesi planlanan yeni otel alanında da incelemelerde bulunarak çalışmaların ilerlemesi hakkında bilgi edindi. Bu incelemeler, kayak merkezinin gelişimine önemli katkılarda bulunacak.