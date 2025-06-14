Erzincan Valisi, Jandarma’nın Yıl Dönümünü Kutladı

VALİ AYDOĞDU’NUN JANDARMA TEŞKİLATINA MESAJI

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlamaları için bir mesaj yayımladı. Vali Aydoğdu, “Jandarma Teşkilatımız, 186 yıldır milletimizin emrinde, devletimizin hizmetindedir” şeklinde ifadelerde bulundu. Mesajında, devlet olmanın bilincine sahip her milletin, huzurunu ve güvenliğini sağlayan kahramanlara minnettar olduğunu dile getirdi.

JANDARMA TEŞKİLATI’NIN ONURLU MİRASINA VURGU

Aydoğdu, “Hamdolsun, biz böyle bir milletiz. Aziz milletimiz, vatanımıza yönelen her tehdide karşı sıra dağlar gibi durmuş bir millettir. İşte bu yüksek şuurun sahadaki en belirgin tezahürlerinden biri de 186 yıllık onurlu mazisiyle Jandarma Teşkilatımızdır” dedi. Jandarma’nın, vatanın her karışında, en ücra yerlerinde bile gece gündüz demeden görev yapan kahramanlarla dolu olduğunu belirtti.

JANDARMANIN ROLÜ VE GÖREVLİLERİNE ŞÜKRAN

Vali Aydoğdu, Jandarma’nın gerektiğinde bir anne şefkatiyle, gerektiğinde de demir gibi bir iradeyle her türlü tehdidin karşısında durduğunu ifade etti. “Milletin derdiyle dertlenmiş; mazluma umut, zalime korku olmuştur” diyerek Jandarma’nın suça ve suçluya karşı verdiği amansız mücadelede huzurun teminatı olduğunu kaydetti. Ayrıca, afetlerde, salgınlarda ve sosyal desteklerde de milletin yanında yer aldığını vurguladı.

ŞEHİTLERE VE GAZİLERE SAYGI

Vali Aydoğdu, bu toprakları vatan kılan ecdada layık olabilmek için Jandarma Teşkilatı ile iftihar ettiklerini dile getirdi. “Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, her bir kahramanımıza muvaffakiyetler diliyorum” ifadeleriyle mesajını sonlandırdı.