Erzincan Valisi Toplantı Düzenledi

TOPLANTI DÜZENLENİYOR

Erzincan’da Vali Hamza Aydoğdu’nun önderliğinde, vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla 26. Birim Amirleri Toplantısı gerçekleştiriyor. Toplantı, Valilik Toplantı Salonu’nda yapılıyor ve amirler, yürütülen çalışmalar ile devam eden projelerle ilgili son gelişmeleri Vali Aydoğdu’ya aktarıyor.

VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE ÖNEM VERİYOR

Vali Aydoğdu, toplantı sırasında vatandaş memnuniyetini ön plana alarak, vatandaşların talepleri, önerileri ve sorunları doğrultusunda çözüm geliştirilmesinin önemini vurguluyor. Ayrıca, işlemlerin hızlı bir şekilde ve kesintiye uğramadan yürütülmesi için gerekli talimatları veriyor.