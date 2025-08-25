Haberler

Erzincan Valisi Toplantı Düzenledi

Erzincan’da Vali Hamza Aydoğdu’nun önderliğinde, vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla 26. Birim Amirleri Toplantısı gerçekleştiriyor. Toplantı, Valilik Toplantı Salonu’nda yapılıyor ve amirler, yürütülen çalışmalar ile devam eden projelerle ilgili son gelişmeleri Vali Aydoğdu’ya aktarıyor.

Vali Aydoğdu, toplantı sırasında vatandaş memnuniyetini ön plana alarak, vatandaşların talepleri, önerileri ve sorunları doğrultusunda çözüm geliştirilmesinin önemini vurguluyor. Ayrıca, işlemlerin hızlı bir şekilde ve kesintiye uğramadan yürütülmesi için gerekli talimatları veriyor.

Marmara Adası’nda Yangın Kontrol Altında

Marmara Adası'ndaki yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi ancak helikopter destekli müdahalelerle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da hızla başlatıldı.
Yalova’da Motosiklet Kazası Oldu

Yalova-Termal yolunda motosikletin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

