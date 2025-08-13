Erzincan Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGIN ERZİNCAN’DA KONTROL ALTINA ALINDI

Erzincan’ın Karaağaç Mahallesi 794 Sokak’ta bulunan Keresteciler Sitesi’ndeki imalathanede başlayan yangın söndürüldü. İbrahim C.’ye ait olan işletmede, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alevlerin yükselmesi sonucu büyük bir yangın çıkıyor. Olayı gören komşuların ihbarıyla birlikte, bölgeye hızlı bir şekilde birçok itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk ediliyor.

İTFAİYE HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede büyüyen yangına, 7 itfaiye aracı, 2 tanker su ve 30 personel ile etkin bir müdahale gerçekleştiriliyor. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonunda yangın kontrol altına alınıyor ve soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Olay yerine gelen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, çalışmaları yerinde takip ediyor.

AÇIKLAMALAR YAPILDI

Başkan Aksun, gazetecilere yaptığı sohbet sırasında yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediğini belirtiyor. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığı ve soğutma işlemlerinin devam ettiği bilgilerini paylaşıyor.