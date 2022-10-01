Erzincan yine sallandı! Açıklama geldi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir deprem daha meydana geldi.

Erzincan’ın Tercan ilçesi bir kez daha sarsıldı. 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili AFAD’dan açıklama geldi.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi paylaştı.

Erzincan’da saat 08.41’de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin verileri paylaştı.

Tercan ilçesinde yaşanan depremin büyüklüğü 4.2 olarak duyurdu AFAD depremin derinliği ise 7.0 km olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.