Erzincan’da kimyasal sızıntı! AFAD müdahale etti

Erzincan'da hidroklorik asit taşıyan TIR'da sızıntı olduğu öğrenildi.

Erzincan’da korku dolu anlar yaşandı. İran’dan Balıkesir’e hidroklorik asit taşıyan TIR’da sızıntı olduğu öğrenildi

Erzincan’da kimyasal madde paniği yaşanıyor.

İran’dan Balıkesir’e hidroklorik asit taşıyan TIR’da sızıntı fark eden sürücüler, şoförü uyardı.

Erzincan-Erzurum kara yolunun Mutu mevkisinde aracı yol kenarına çeken TIR sürücüsü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Özel kıyafetli AFAD ekipleri, sızıntının yaşandığı TIR’a müdahale etti, jandarmanın olay yeri inceleme ekibi ise bölgede inceleme yaptı.

İtfaiye ekipleri de bölgede detaylı temizlik çalışması yürüttü.

Sabun ve tuz ruhu üretiminde kullanıldığı belirtilen kimyasal maddenin, başka bir TIR’a nakledileceği öğrenildi.