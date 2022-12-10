Erzincan’da korkutan deprem

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre Erzincan Refahiye ilçesinde deprem meydana geldi.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, saat 13.29’da 3.6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem yüzeyinin yaklaşık 7.05 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

Deprem Erzincan’ın Refahiye ilçesinde hafif şekilde hissedildi.