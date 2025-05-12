Erzincanlı Atıcılar Mersin’den 5 Madalya Aldı

ERZİNCANLI ATIÇILARIN BAŞARISI

Erzincanlı atıcılar, Mersin’deki Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’ndan toplamda 5 madalya ile döndü. Havalı tüfekte 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandıkları için büyük bir başarı elde ettiler. Erzincanlı sporcular, Okul Sporları Havalı Silahlar Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası’nda dikkat çekici bir performans sergiledi.

MADALYA KAZANAN SPORCULAR

Madalya kazanan sporcular arasında yer alan Elif Melike Polat, Genç Bayanlar Havalı Tüfek bireysel kategorisinde bronz madalya kazandı. Genç Erkekler Havalı Tüfek bireysel kategorisinde ise Kerim Can Karanlık yine bronz madalya ile ödüllendirildi. Takım yarışmalarında da başarılı sonuçlar elde eden Elif Melike Polat, Nisanur Özatalay ve Irmak Sancak’tan oluşan genç bayanlar takımı gümüş madalya aldı. Ayrıca, Yıldız Bayanlar Havalı Tüfek disiplininde Esila Ravza Arslan gümüş madalya ile ödüllendirildi. Yıldız Erkekler Havalı Tüfek kategorisinde Emre Can Sezgin de bronz madalya kazandı.

ŞAMPİYONA SONUCU

Erzincanlı atıcıların bu şampiyonadaki başarıları, gelecekteki yarışmalarda da aynı heves ve azimle devam edeceğinin bir göstergesidir. Kazanılan madalyalar, sporcuların yeteneklerini kanıtlaması açısından önemli bir adım olmuştur.