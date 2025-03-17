Erzincanlı Güreşçi Türkiye Üçüncüsü Oldu

U15-U17 KADINLAR GÜREŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA BAŞARI

13-16 Mart 2025 tarihleri arasında Tekirdağ’da gerçekleştirilen U15-U17 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası müsabakaları sona erdi. Yarışmaların ardından Erzincanlı sporcu Safiye Mustafa, 54 kiloda Türkiye 3’üncüsü olarak önemli bir başarı elde etti.

ERZİNCANLI SPORCUNUN BAŞARISI

Müsabakalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Safiye Mustafa, üçüncülük madalyasını kazanarak Erzincan’ı gururlandırdı. Bu şampiyona, genç sporcuların yeteneklerini sergilediği ve mücadele ruhunu geliştirdiği önemli bir etkinlik oldu.