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Erzincanlı Sporcu Türkiye Rekorunu Kırdı

GALİP BERAT AFAL YENİ REKOR KIRIYOR

Havalı Silahlar Ünilig Türkiye Şampiyonası’nda yarışan Erzincanlı atıcılık sporcusu Galip Berat Afal, büyük bir başarıya imza atarak yeni Türkiye rekorunu kırdı. 21 – 23 Mart 2025 tarihleri arasında Sakarya’da gerçekleştirilen bu önemli müsabakalarda Afal, Erkekler Havalı Tüfek disiplininde 626.7 puan atarak Türkiye Şampiyonu oldu.

ERZİNCANLI SPORCULARDA BAŞARI

Bu müsabakalarda Erzincanlı bir diğer sporcu olan Yiğit Geçim ise Erkekler Havalı Tüfek disiplininde gösterdiği performansla Türkiye 3’üncüsü olmayı başardı. Erzincanlı atıcılık sporcularının kazandığı bu başarı, bölgenin spor camiasında gurur kaynağı oldu.

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