Erzincanlı Sporcular Altın, Gümüş, Bronz Kazandı

ŞAMPİYONADA BAŞARI

Çorum’da gerçekleştirilen U20 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Erzincanlı sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile önemli bir başarı elde etti. Takım sıralaması açısından da Türkiye 2’ncisi olarak dikkat çekti. Ülkenin dört bir yanından katılan sporcuların yer aldığı bu prestijli şampiyonada, Erzincan İl Özel İdare Spor Kulübü’nün sporcuları bireysel ve takım olarak başarılı performanslar sergiledi. Toplamda 5 madalya kazanan Erzincanlı sporcular, 104 puanla takım sıralamasında da Türkiye ikinciliğini elde etti.

MADALYA KAZANAN SPORCULAR

Madalya kazanan Erzincanlı sporcular arasında 76 kg’da Elmira Yasin Türkiye şampiyonu olurken, 57 kg’da Özlem Gürsoy Türkiye ikincisi, 68 kg’da Ayşe Erkan Türkiye ikincisi, 59 kg’da ise Safiye Yasin ve Songül Aydemir Türkiye üçüncüsü oldu. Dereceye giren diğer sporcular arasında 55 kg’da Aysel Niyaz ve 62 kg’da Diyana Mustafa, 72 kg’da ise Albina İlyaz 5.’lik elde etti.

CENTİLMENLİK ÖDÜLÜ

Erzincan’a bir başka ödül de geldi. Sporculuğuyla örnek olan Elmira Yasin, 76 kiloda kazandığı altın madalya ile birlikte şampiyonanın “En Centilmen Sporcusu” unvanına layık görüldü. Bu başarılar, Erzincanlı sporcuların azmi ve yetenekleri ile elde edildi.