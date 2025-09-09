Haberler

Erzincanlı Sporcular Uluslararası Başarı Elde Etti

SPOR BİRLİĞİ BASARILARIYLA GÖZ DOLDURDU

Uluslararası Karakucak Güreşleri’nde Erzincanlı sporcular önemli başarılar elde etti. Kahramanmaraş’ta gerçekleşen organizasyonda Erzincan Gençlik Spor Kulübü’nden üveyis Karani Yıldırım 65 kilo kategorisinde birinci oldu. Ayrıca, Hüdayi Mansur Yıldırım 90 kilo sınıfında ikinci sırayı aldı. Bu başarılar, kulübün ve sporcuların azmiyle gurur veriyor.

ERZİNCANLI SPORCULARIN BAŞARILI PERFORMANSI

Erzincanlı sporcular, Uluslararası Karakucak Güreşleri’nden dereceleriyle dönerken, bu tür etkinliklerin sporun gelişimi için önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Daha fazla sporcunun katılımıyla bu başarılı performansların devam etmesi bekleniyor. Bu tür organizasyonlar, genç yeteneklere fırsatlar sunarak yarının geleceğini şekillendiriyor.

Kütahya Polisi Özel Çocuğa Sürpriz Yaptı

Kütahya'da polis ekipleri, polis olmayı hayal eden özel bir çocuğu evinde ziyaret ederek sürpriz yaptı. Çocuğa pasta ikram edildi ve polis aracında deneyim yaşatıldı.
Çaycuma Granfondo Yarışı Gerçekleşti

Çaycuma'da gerçekleştirilen Granfondo bisiklet yarışına 150'den fazla yarışmacı katılırken, Eskişehirli Ziya Bilgitoğlu Master 35 kategorisinde ikinci oldu.

