Erzincanlı Sporcular Uluslararası Turnuvalara Katıldı

SPORCULARIN HAZIRLIK DÖNEMİ

Erzincanlı milli sporcular, Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen İtalya, Çekya ve Bulgaristan’da gerçekleşecek uluslararası turnuvalara katılmak amacıyla Ankara’da Badminton Olimpiyat Hazırlık Kampı’na dahil oldular. Büyükler A Milli Takımı ile Gençler Milli Takımı’nın ortak düzenlediği bu kampta, Erzincan’dan 14 milli sporcu ve 2 milli takım antrenörü yer aldı.

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Erzincanlı sporcular, katıldıkları bu kamp ile Badminton Milli Takımına en fazla sporcu sağlayan il olmayı başardı. Uluslararası turnuvalarda Türkiye’yi temsil edecek milli sporcular arasında; Nazlıcan İnci, Bengisu Erçetin, Yasemen Bektaş, Zehara Erdem, Aleyna Korkut, Nisanur Çimen, Cemile Benu Burat, Elif Rabia Şimşek, Emre Sönmez, Emirhan Budak, Abdulsamet Özdemir, Gökay Göl ve Yiğithan Bilge bulunuyor. Antrenörler Murad Sönmez ve Uğur Erçetin de takımda yer alan diğer isimler.