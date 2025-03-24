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Erzincanlı Sporculardan Türkiye Finallerinde Büyük Başarı

SİYASİ VE SPORSEL BAŞARI

Erzincanlı sporcular, başarıları ile dikkat çekiyor. Eyüp Ensar Yıldırım, Okul Sporları Güreş Yıldızlar Grekoromen Türkiye Finallerinde gösterdiği performans ile Türkiye ikincisi olmayı başardı. Reyhan Ebru Bilyay ise Okul Sporları Taekwondo Türkiye Finalleri müsabakalarında kazandığı başarı ile Türkiye üçüncüsü unvanını elde etti.

ŞAMPİYONALARIN DETAYLARI

21-25 Mart 2025 tarihleri arasında Kocaeli ilinde gerçekleştirilen Okul Sporları Güreş Yıldızlar Grekoromen Türkiye Finallerinde Eyüp Ensar Yıldırım, 44 kiloda yarışarak Türkiye ikincisi oldu. Diğer yandan, 22-24 Mart 2025 tarihleri arasında Niğde ilinde yapılan Okul Sporları Taekwondo Türkiye Finalleri müsabakalarında, Erzincan Mustafa Kemal Atatürk M.T.A Lisesi öğrencisi Reyhan Ebru Bilyay, 42 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarı sergiledi.

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