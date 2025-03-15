Erzincanspor Isparta Deplasmanına Hazırlanıyor

PATLAYICI MAÇ HAZIRLIKLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan 24Erzincanspor, 27. haftada deplasmanda Isparta 32 Spor ile karşılaşacak. Maç, Pazar günü Isparta Atatürk Şehir Stadyumu’nda gerçekleşecek ve hakem Ertuğrul Kösterelioğlu maçı yönetecek. Erzincan temsilcisi, maç öncesi son antrenmanlarını tamamladı.

TARAFTAR TEPKİLERİNE YANIT

Erzincan ekibinin teknik direktörü Gökhan Ünal, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda alınan olumsuz sonuçların ardından taraftarın istifa taleplerini anlayışla karşıladığını dile getiren Ünal, “Burada ne ben, ne futbolcular, ne de yeni yönetim tek başına sorumlu. Sorumluluğun kimde olduğunu herkes iyi biliyor” şeklinde ifadeler kullandı.

Ünal ayrıca, kadro dışı kalan Enver Cenk Şahin ile Şamil Başaran’ın performansları nedeniyle takımdan uzaklaştığını belirtti ve ilerleyen haftalarda tekrar forma giymeleri için fırsat tanınabileceğinin sinyalini verdi. Genç oyuncu Ali Sefer’e de şans tanıyacağını söyleyen Ünal, onun yeteneklerine inandığını ve kazanma arzusunu dile getirdi. 24Erzincanspor, Isparta 32 Spor deplasmanından puan ya da puanlarla döneceği hedefini taşıyor.