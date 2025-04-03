Erzurum 2025 Turizm Başkenti Etkinlikleri

RESMİ AÇILIŞ TÖRENİ TARİHİ

2025 EİT Turizm Başkenti Erzurum etkinlikleri çerçevesinde resmi açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 26 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkeler arasından Erzurum, 2025 yılı Turizm Başkenti olarak seçilmişti.

EİT ÜLKELERİ TURİZM BAKANLARI TOPLANTISI

Bu etkinlikler çerçevesinde düzenlenecek resmi açılış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek. Program dahilinde aynı gün, EİT Ülkeleri Turizm Bakanları Toplantısı gerçekleştirilecek. Ayrıca, Palandöken Kültür, Turizm ve Ekonomi Forumu da aynı tarihte başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuar ve Kongre Merkezi’nde Kudakaf 25 Kariyer Fuarı’nın açılışını yapacak ve Yakutiye Buz Hokeyi Salonu’nda resmi açılış töreni gerçekleştirilecek. Palandöken Ekonomi Forumu (PEF) Oturumları çerçevesinde ise “Dönüşüm Döneminde Kültür ve Turizm: Geleceğin Deneyimsel Ekonomileri” ile özel oturumda “Avrasya’nın Zeki Ekonomi Yolculuğu: İlerleme, İnovasyon ve Ortak Gelecek Stratejileri” konuları işlenecek.

İKİNCİ GÜN PROGRAMI

27 Nisan 2025 tarihinde ise özel oturumda “Türkiye’nin Yatırım Ufku: Fırsatlar ve Gelecek Vizyonu” başlığı ile diğer oturumlarda “Global Ekonomi Gündeminde Zeki Ekonomiler”, “Geleceği Hızlandırmak: Yapay Zekanın Dönüştürdüğü Endüstri ve Hizmetler”, “İklim Değişikliği, Ekolojik Dönüşüm ve Enerji Politikaları” ve “Dönüşüm Döneminin Yarattığı Eşitsizlikler: Küresel İş Birliği ve Sürdürülebilir Gelecek Stratejileri” konuları tartışılacak.