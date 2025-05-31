(ERZURUM) 25’inci Genel Kurul Gerginliği Yaşandı

GERGİN BAŞLANGIÇ

Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın 25’inci Seçimli Olağan Genel Kurulu, ilk günden itibaren gerginliklere sahne oldu. Divan başkanlığının belirlenmesi aşamasında yaşanan tartışmalar, kısa sürede arbedeye dönüştü. Genel kurulda başkanlık için 3 adayın olacağı açıklaması yapılırken, divan başkanının seçimi öncesi salonun atmosferi oldukça gerildi.

TARTIŞMALAR VE KAVGA

Figen Kat ve Zeki Akalın’ın divan başkanlığı için aday gösterilmesiyle başlayan tartışmalar, bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Delegelerin araya girmesiyle birlikte taraflar yatıştırılırken, sonunda divan başkanlığı için bir uzlaşı sağlandı ve Turgut Aktaş’ın bu göreve getirilmesine karar verildi.

ADETA YARIŞA DÖNÜŞTÜ

Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın 25’inci Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık için 3 aday yarıştıkları belirtildi. Mesrur Köseoğlu, Aykut Özbek ve Erol Ağsakallı, bu görevi almak için yarışacak. Bugün yapılan genel kurulun ilk günü, faaliyet ve denetleme kurulu raporlarının okunup ibra edilmesiyle devam etti. Yarın ise başkanlık için oy verme işlemi gerçekleştirileceği duyuruldu.