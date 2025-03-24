Erzurum Adliye Mahkemesi 2024 Raporu Açıklandı

ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NİN FAALİYET RAPORU

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2024 yılına ait faaliyet raporunu yayınladı. 2024 yılı itibariyle, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine ait toplam 54 bin 222 dosya üzerinde çalışıldı. Bunlar; 31 bin 119 yeni dosya ve geçen yıldan devreden 23 bin 103 dosyadan oluşuyor. Toplamda 34 bin 21 dosya karara bağlanarak, yüzde 109 oranında bir temizlenme oranı sağlandı. Bu durum, muhtemel dava yığılmalarını azaltma yönünde önemli bir eğilimi sürdürüyor. Ayrıca, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars ve Tunceli illerinde, toplam 48 adliye tarafından verilen kararlarla ilgili olarak istinaf mahkemesi olarak görev yapıyor.

CEZA VE HUKUK DAİRELERİNDEKİ FAALİYETLER

Yılsonu itibariyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’nde 8 Ceza Dairesi ve 6 Hukuk Dairesi faaliyet gösteriyor. 2024 yılı içinde Ceza Dairelerince 21 bin 418, Hukuk Dairelerince ise 12 bin 600 dosya karara bağlandı. Ayrıca, Ceza Daireleri tarafından yapılan 383 duruşmaya katılım sağlandı. Bu dairelerde karara bağlanan 21 bin 418 dosyadan 21 bin 255’inin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelendiği bildiriliyor. Dışarıya gönderilen dosyalardan 318’i Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temyiz edilerek Yargıtay’a iletildi.

İTİRAZ DEĞERLENDİRMELERİ

5 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan 7035 sayılı Kanun’un 23. maddesi gereğince, Cumhuriyet Başsavcılığına toplamda 712 dosyada itiraz değerlendirme işlemi yapıldı. Şu an için 5 dosya değerlendirme aşamasında. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirmelerde, 555 itiraz başvurusunun incelenmesinde Ceza Dairelerince verilen kararlarda herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmedi. Bunun sonucunda itiraz yoluna başvurulmadı ve talepler reddedildi. İtiraz dosyalarından 157’sinde, 119 itiraz kabul edilirken, 30 itiraz reddedildi ve 1 dosyada kısmen kabul/kısmen red kararı verildi. 7 itiraz hâlâ değerlendirme aşamasında.

KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ VE İTİRAZ PROSESLERİ

24 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan itirazların sonucunda, ilgili Ceza Daireleri, bazı dosyalarda red/kısmen kabul-kısmen red kararı vererek Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna gönderildi. Bu süreçte 25 dosya reddedilirken, 4 itiraz kabul edildi ve 2 dosya hâlâ değerlendirme aşamasında bekliyor.