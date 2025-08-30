Erzurum, Ağrı, Tunceli, Erzincan Kutlama Törenleri Yapıldı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDENİYLE TÖRENLER DÜZENLENDİ

Erzurum, Ağrı, Tunceli, Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı dolayısıyla çeşitli törenler gerçekleştirildi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Havuzbaşı Kent Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Vali Çiftçi, Tümgeneral Akyıldız ve Sekmen, askeri araçla vatandaşları selamladıkları programda duygu dolu kutlama mesajları da okundu. Törende, şiirler seslendirildi, halk oyunları ekibi gösteri sundu ve 9. Kolordu Komutanlığı Bando Takımı ile mehteran ekibi marşlar çaldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajı programda yer aldı ve tören geçişiyle sona erdi. Törene, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, İl Emniyet Müdür Vekili Gökhan Dedebağı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, çeşitli kurum müdürleri, askerler, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. İspir Hükümet Konağı önünde de aynı kapsamda bir kutlama programı düzenlendi.

AĞRI’DA DUA VE ZİYARET ETKİNLİKLERİ

Ağrı’da ise Abide Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı. Vali Mustafa Koç, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve katılımcılar, daha sonra Hava Şehitliği Anıtı’nda dua ederek mezarlara karanfil bıraktı. Vali Koç ve beraberindekiler, ayrıca şehir merkezindeki şehitliği ziyaret etti.

TUNCELİ’DE COŞKU DOLU PROGRAM VE GÖSTERİLER

Tunceli’de Valilik bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, makamında tebrikleri kabul etti. Atatürk Stadı’ndaki program, günün anlam ve önemine dair konuşmaların yanı sıra kick boks ve köpekli tim gösterileriyle devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kutlama mesajının okunduğu törende, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi ve geçit töreniyle kutlama sona erdi. İlçelerde de kaymakamların katılımıyla etkinlikler düzenlendi.

ARDAHAN’DA COŞKU VE GÖSTERİLER

Ardahan’daki törenler, Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Valilik makamında tebrik kabulünün ardından Kongre Caddesi’ndeki programda, Vali Hayrettin Çiçek, 25. Hudut Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir vatandaşlarla bayramlarını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajının okunduğu programda, jandarma komando ekibi de gösteri yaptı. Program, şiirlerin okunması, müzik dinletisi, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreni ile tamamlandı.

ERCİNCAN VE KARS’TA TÖRENLER SÜRÜYOR

Erzincan’daki tören, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç ile Belediye Başkanı Bekir Aksun’un Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Aydoğdu, Ataç ve Aksun, Valilikte tebrikleri kabul etti. Ordu Caddesi’ndeki törende, araç üzerinden vatandaşların bayramı kutlandı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajının okunduğu program, askeri birliklerin geçit töreni ile tamamlandı.

Kars’taki program ise Hükümet Konağı önündeki tören ile başladı. Vali Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nail Türe ve Belediye Başkanı Ötüken Senger, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törenin ardından Valilik makamında tebriklerin kabulü gerçekleştirildi. Herkesin bayramını kutlayan Vali Polat, Tuğgeneral Türe ve Başkan Senger, katılımcılara teşekkür etti. Kağızman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’ndan gelen askerlerin gösterisi ilgiyle izlendi. Tören, folklor ve askeri geçiş ile sona erdi. Sarıkamış ilçesindeki kutlamaların ardından, Kaymakam Enis Aslantatar, Sarıkamış 9’uncu Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Mehmet Emin Bak ve Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Burhan Boydak, şehitler için Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ni ziyaret etti.

IĞDIR’DA KUTLAMALAR VE ETKİNLİKLER

Iğdır’da kutlama etkinlikleri, İl Halk Kütüphanesi önündeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Iğdır Valiliği’nde devam eden programda, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Vali Ercan Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü ve diğer ilgililer bulunmaktaydı. Valilikteki tebrik kabulünün ardından, Vali Turan ve Garnizon Komutanı Tütüncü, halkı selamladı ve bayramlarını kutladi. Program, çeşitli şiirlerin okunması, spor ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.